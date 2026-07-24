¡Precaución! Estos son los ríos bajo vigilancia por posibles desbordes en las próximas horas

El Senamhi advierte posibles crecidas repentinas de caudal debido a las lluvias. Varios ríos podrían superar sus niveles normales y afectar zonas cercanas.
24/07/2026 13:11
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La preocupación aumenta por el comportamiento de los ríos en Bolivia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja ante la posibilidad de crecidas y desbordes en sectores de Santa Cruz y Cochabamba.
La advertencia estará vigente hasta este sábado 25 de julio, debido a la persistencia de lluvias y al incremento del nivel de varios afluentes.
Cochabamba: ríos bajo vigilancia
En el departamento de Cochabamba, el Senamhi informó que podrían registrarse aumentos importantes de caudal en:
Río Ichilo
Río Ivirgarzama
Río Magareño
Río Chimoré
Río Mamorecillo
Además de sus afluentes secundarios.
Las autoridades advierten que las crecidas podrían generar desbordes y afectar a poblaciones cercanas a las riberas.
Santa Cruz: riesgo en la cuenca Ichilo y Yapacaní
En Santa Cruz, la alerta se concentra principalmente en la cuenca de los ríos Ichilo y Yapacaní.
Los sectores bajo monitoreo son:
Río Ichilo
Río Yapacaní
Río Surutú
El reporte señala que existe probabilidad de:
- Ascensos repentinos de nivel.
- Incremento del caudal.
- Posibles desbordes.
¿Qué significa una alerta naranja?
Según el Senamhi, una alerta naranja se activa cuando:
Los niveles de los ríos presentan una tendencia ascendente
Las lluvias mantienen intensidad y persistencia
Existe posibilidad de desbordes en las próximas horas
Ante este escenario, se recomienda a las comunidades cercanas a los ríos mantenerse informadas y tomar medidas preventivas.
Recomendaciones ante posibles desbordes
Evitar acercarse a ríos con aumento de caudal
No cruzar zonas inundadas o con corriente fuerte
Proteger documentos y objetos importantes
Seguir las instrucciones de las autoridades locales
Mantenerse atentos a nuevos reportes meteorológicos
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