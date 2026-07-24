¡Precaución! Estos son los ríos bajo vigilancia por posibles desbordes en las próximas horas

La preocupación aumenta por el comportamiento de los ríos en Bolivia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja ante la posibilidad de crecidas y desbordes en sectores de Santa Cruz y Cochabamba.

La advertencia estará vigente hasta este sábado 25 de julio, debido a la persistencia de lluvias y al incremento del nivel de varios afluentes.

Cochabamba: ríos bajo vigilancia

En el departamento de Cochabamba, el Senamhi informó que podrían registrarse aumentos importantes de caudal en:

Río Ichilo

Río Ivirgarzama

Río Magareño

Río Chimoré

Río Mamorecillo

Además de sus afluentes secundarios.

Las autoridades advierten que las crecidas podrían generar desbordes y afectar a poblaciones cercanas a las riberas.

Santa Cruz: riesgo en la cuenca Ichilo y Yapacaní

En Santa Cruz, la alerta se concentra principalmente en la cuenca de los ríos Ichilo y Yapacaní.

Los sectores bajo monitoreo son:

Río Ichilo

Río Yapacaní

Río Surutú

El reporte señala que existe probabilidad de:

- Ascensos repentinos de nivel.

- Incremento del caudal.

- Posibles desbordes.

¿Qué significa una alerta naranja?

Según el Senamhi, una alerta naranja se activa cuando:

Los niveles de los ríos presentan una tendencia ascendente

Las lluvias mantienen intensidad y persistencia

Existe posibilidad de desbordes en las próximas horas

Ante este escenario, se recomienda a las comunidades cercanas a los ríos mantenerse informadas y tomar medidas preventivas.

Recomendaciones ante posibles desbordes

Evitar acercarse a ríos con aumento de caudal No cruzar zonas inundadas o con corriente fuerte Proteger documentos y objetos importantes Seguir las instrucciones de las autoridades locales Mantenerse atentos a nuevos reportes meteorológicos

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