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¡Precaución! Estos son los ríos bajo vigilancia por posibles desbordes en las próximas horas

El Senamhi advierte posibles crecidas repentinas de caudal debido a las lluvias. Varios ríos podrían superar sus niveles normales y afectar zonas cercanas.

Red Uno de Bolivia

24/07/2026 13:11

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Senamhi advierte posibles desbordes en Santa Cruz y Cochabamba. Imagen de referencia.
Bolivia

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La preocupación aumenta por el comportamiento de los ríos en Bolivia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja ante la posibilidad de crecidas y desbordes en sectores de Santa Cruz y Cochabamba.

La advertencia estará vigente hasta este sábado 25 de julio, debido a la persistencia de lluvias y al incremento del nivel de varios afluentes.

Cochabamba: ríos bajo vigilancia

En el departamento de Cochabamba, el Senamhi informó que podrían registrarse aumentos importantes de caudal en:

  •  Río Ichilo

  •  Río Ivirgarzama

  •  Río Magareño

  •  Río Chimoré

  •  Río Mamorecillo

Además de sus afluentes secundarios.

Las autoridades advierten que las crecidas podrían generar desbordes y afectar a poblaciones cercanas a las riberas.

Santa Cruz: riesgo en la cuenca Ichilo y Yapacaní

En Santa Cruz, la alerta se concentra principalmente en la cuenca de los ríos Ichilo y Yapacaní.

Los sectores bajo monitoreo son:

  •  Río Ichilo

  •  Río Yapacaní

  •  Río Surutú

El reporte señala que existe probabilidad de:

- Ascensos repentinos de nivel.
- Incremento del caudal.
- Posibles desbordes.

¿Qué significa una alerta naranja?

Según el Senamhi, una alerta naranja se activa cuando:

  •  Los niveles de los ríos presentan una tendencia ascendente

  •  Las lluvias mantienen intensidad y persistencia

  •  Existe posibilidad de desbordes en las próximas horas

Ante este escenario, se recomienda a las comunidades cercanas a los ríos mantenerse informadas y tomar medidas preventivas.

Recomendaciones ante posibles desbordes

  1.  Evitar acercarse a ríos con aumento de caudal

  2.  No cruzar zonas inundadas o con corriente fuerte

  3.  Proteger documentos y objetos importantes

  4.  Seguir las instrucciones de las autoridades locales

  5.  Mantenerse atentos a nuevos reportes meteorológicos

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