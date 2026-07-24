El Alto impulsa el “Ecotrueque” para fomentar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente

La Alcaldía de El Alto lanzó una nueva jornada del “Ecotrueque”, una iniciativa que busca incentivar el reciclaje y la protección del medio ambiente mediante el intercambio de botellas plásticas por plantines.

Ayuda al medio ambiente

La actividad se desarrollará este viernes en la Subalcaldía del Distrito 4, entre las 10:00 y las 13:00, donde los vecinos podrán entregar 15 botellas plásticas, incluso aplastadas, a cambio de una planta.

La secretaria de la Subalcaldía, Nayra Flores, explicó que la campaña forma parte de un recorrido por distintos distritos de la ciudad para promover la conciencia ambiental.

"Si tú traes tus 15 botellitas, nosotros te damos un plantín y así promovemos el cuidado del medio ambiente y le damos más oxígeno a nuestra ciudad de El Alto", señaló.

Una actividad con amplio recorrido

La autoridad indicó que la iniciativa ya pasó por los distritos 1, 2 y 3, y ahora llega al Distrito 4 en el marco de sus actividades por el aniversario de esa jurisdicción.

"Invitamos a toda la población, a los niños, estudiantes y familias a ser parte del Ecotrueque y venir con sus botellitas para intercambiarlas por plantines", invitó Flores.

La campaña busca reducir la cantidad de residuos plásticos, fomentar el reciclaje y fortalecer la cultura ambiental entre la población alteña.

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