Restaurante en El Alto ofrece almuerzos a Bs 6 para apoyar a familias vulnerables

En pleno centro de la ciudad de El Alto, un restaurante ofrece una alternativa económica para quienes buscan un almuerzo completo a bajo costo. El restaurante Maná, ubicado frente a la Alcaldía Quemada, vende platos a solo Bs 6 con el objetivo de apoyar a personas que atraviesan dificultades económicas.

Con una moneda de Bs 5 y otra de un boliviano, los comensales pueden adquirir un ticket para recibir un almuerzo que incluye sopa, segundo plato, pan y gelatina.

Una iniciativa que ayuda a los más necesitados

Gabriela, responsable del restaurante, explicó que la iniciativa nació hace más de tres años como una labor de ayuda social y que, pese a las dificultades económicas y los bloqueos registrados en el país, mantuvieron la atención.

"Los tiempos están muy complicados, muy difíciles, pero hace más de tres años estamos con esta iniciativa tan bonita, bendiciendo muchas vidas y alimentando muchos corazones que necesitan", señaló.

Un menú variado y atención de calidad

El menú varía diariamente. Para esta jornada se ofreció sopa de arroz y tallarín con tuco, preparado desde tempranas horas por los voluntarios que participan en la iniciativa.

El restaurante atiende de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 15:00 y llega a entregar entre 400 y 500 almuerzos por día.

"Gracias a Dios podemos sustentar esta hermosa bendición y seguir ayudando a muchas personas", afirmó Gabriela, quien destacó que la iniciativa busca brindar apoyo en un contexto donde muchas familias enfrentan mayores dificultades económicas.

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