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Colapso del puente Sacta afecta la transitabilidad en Cochabamba

El paso vehicular quedó habilitado únicamente por el puente nuevo, pero usuarios reportan problemas en su estructura y piden una inspección inmediata para evitar riesgos.

Red Uno de Bolivia

23/07/2026 11:46

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Reportan caída del puente Sacta antiguo en el trópico de Cochabamba. Imagen captura de video.
Cochabamba, Bolivia

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Un nuevo problema afecta la transitabilidad en la carretera Cochabamba–Santa Cruz. Reportes preliminares señalan el colapso del puente Sacta antiguo, dejando esta estructura fuera de servicio.

Actualmente, el tránsito estaría siendo desviado por el puente nuevo, que se mantiene como la única vía de paso disponible; sin embargo, conductores y pobladores advierten que esta infraestructura también presentaría problemas en su estructura.

La situación genera preocupación entre transportistas y usuarios de la ruta, quienes solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para realizar una evaluación técnica y garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.

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