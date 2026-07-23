Video muestra cómo delincuentes ingresó a un colegio y robó equipos valuados en Bs 15 mil

Delincuentes ingresaron a la unidad educativa Darío Gutiérrez, ubicada sobre la avenida San Aurelio, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y sustrajeron equipos tecnológicos y de laboratorio con un valor aproximado de entre Bs 15 mil y Bs 16 mil. El hecho ocurrió durante el descanso pedagógico, cuando el establecimiento permanecía sin estudiantes.

Según informó la directora del colegio, Mery Condorena, los antisociales se llevaron cuatro microscopios, dos computadoras portátiles, un monitor, una consola de audio, un equipo grande de música, otro equipo pequeño y un sistema de micrófonos utilizado en las actividades de la unidad educativa.

“Se llevó cuatro microscopios, un monitor que utilizábamos para observar a los estudiantes, un equipo grande de música gestionado por la Junta Escolar, un equipo pequeño, dos laptops, la consola y un equipo de dos micrófonos”, detalló la directora.

La autoridad educativa explicó que, tras una evaluación preliminar, las pérdidas económicas ascienden a aproximadamente Bs 15 mil o Bs 16 mil, considerando que parte de los bienes pertenecen al patrimonio de la Alcaldía y otros fueron adquiridos por la Junta Escolar.

Asimismo, Condorena indicó que imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que los delincuentes manipularon una de las ventanas, presuntamente para verificar qué objetos de valor había en el interior antes de ingresar al establecimiento.

La directora también manifestó su preocupación por la falta de vigilancia, señalando que recientemente fue retirado el guardia municipal que brindaba custodia a la unidad educativa, situación que, considera, dejó al colegio en mayor estado de vulnerabilidad.

El caso ya fue denunciado y se espera que las autoridades inicien las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los equipos robados, fundamentales para las actividades académicas de los estudiantes.

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