Así fue el atraco a un surtidor: el video captó el forcejeo y el disparo; huyeron con casi Bs 10 mil

Momentos de tensión se vivieron en un surtidor ubicado sobre la avenida Virgen de Cotoca, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta protagonizaron un violento atraco y lograron escapar con más de Bs 9.000 de la recaudación de la jornada.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los sujetos descendió de la motocicleta, desenfundó un arma de fuego y encañonó a la encargada de una de las bombas de combustible, exigiéndole que entregara el bolso donde llevaba el dinero de las ventas del día.

La trabajadora intentó resistirse al robo y comenzó un forcejeo con el atracador. En medio del enfrentamiento se produjo un disparo que impactó contra el suelo, sin dejar personas heridas. Finalmente, el delincuente logró arrebatarle el bolso con el dinero, mientras la mujer cayó al piso.

Tras consumar el robo, el asaltante volvió a subir a la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice, y ambos huyeron con rumbo desconocido. Instantes después, la trabajadora, visiblemente afectada por lo ocurrido, corrió para alertar sobre el atraco.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, informó que personal policial acudió al lugar para iniciar las investigaciones.

“La Felcc se constituyó en un surtidor, ubicado sobre la avenida Virgen de Cotoca, en donde dos personas a bordo de una motocicleta interceptan y encañonan a una vendedora de este lugar y realizan un forcejeo pretendiendo quitarle el bolso. En este forcejeo, como se evidencia, sale un disparo hacia el suelo, no logrando herir a nadie afortunadamente, y se dan a la fuga con rumbo desconocido”, explicó la autoridad policial.

Coca señaló que los investigadores ya realizaron el relevamiento de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los delincuentes y establecer tanto la ruta de llegada como la de escape.

“La Felcc ha realizado un relevamiento de las cámaras de seguridad para establecer cuál habría sido el origen de llegada y escape de estas personas y dar con su paradero final”, indicó.

Consultado sobre las versiones que apuntaban a que los atracadores serían extranjeros, el jefe policial señaló que esa información aún no ha sido confirmada.

“La trabajadora estaba en shock a la hora de la entrevista. Durante esta jornada se le tomará una declaración más amplia para obtener mayores detalles del robo”, precisó.

De acuerdo con el reporte preliminar, los delincuentes se llevaron aproximadamente Bs 9.000, dinero correspondiente a la recaudación del surtidor. La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

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