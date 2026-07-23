Encapuchados atracan un surtidor en la avenida Virgen de Cotoca

En las últimas horas se reportó el atraco a un surtidor ubicado en la zona de Guaracachi, en la avenida Virgen de Cotoca, en Santa Cruz. Dos sujetos encapuchados que se movilizaban a bordo de una motocicleta llegaron a la estación de servicio y redujeron al personal que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con los primeros datos, los antisociales utilizaron un arma de fuego para intimidar a las trabajadoras e incluso habrían realizado disparos durante el asalto. Los delincuentes lograron sustraer más de 9.000 bolivianos, aunque esta suma aún no fue confirmada.

Tras cometer el hecho, los sujetos escaparon del lugar con rumbo desconocido. No se reportaron personas heridas durante el atraco.

La Policía ya inició las investigaciones correspondientes y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad del surtidor para identificar a los responsables del hecho.

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