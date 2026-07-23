Caso sparring: Familia de menor fallecido cuestiona liberación de un investigado

La familia del menor fallecido durante una sesión de sparring expresó su rechazo a la decisión judicial que permitió a uno de los investigados afrontar el proceso en libertad. Adonias Rodríguez, tío de la víctima, reiteró el pedido de justicia.

Rodríguez señaló que la familia esperaba una decisión distinta por parte de las autoridades judiciales y lamentó que uno de los investigados ya no permanezca con detención preventiva. A su criterio, esta medida envía un mensaje equivocado mientras el proceso aún continúa.

"Lo único que pedimos es que se haga justicia. No buscamos perjudicar a nadie, pero queremos que las autoridades actúen conforme a la ley y que este caso no quede impune", manifestó.

Asimismo, cuestionó que el entrenador, a quien la familia identifica como uno de los principales involucrados en el caso, continúe en libertad durante la investigación.

"Hoy está en su casa, puede estar caminando o realizando sus actividades con normalidad, mientras nosotros seguimos esperando justicia. Para nuestra familia, él tiene responsabilidad en lo ocurrido y debería responder ante la justicia", afirmó.

El familiar también recordó que el menor le había relatado que fue agredido físicamente durante la práctica. "Él me dijo que lo habían golpeado en las costillas, que lo insultaron y que hasta lo amenazaron", declaró.

Finalmente, Rodríguez pidió que las autoridades judiciales actúen con celeridad y objetividad para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor y evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

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