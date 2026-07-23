"No le tenemos miedo": Trabajadores de salud responden al alcalde y advierten que mantendrán el paro

En medio del paro movilizado de 72 horas que acatan los trabajadores administrativos en salud, el dirigente sindical Robert Hurtado rechazó las advertencias de despido realizadas por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, y aseguró que el sector mantendrá las medidas de presión.

Durante una concentración, Hurtado aseguró que los trabajadores no temen las advertencias de la autoridad municipal y sostuvo que el movimiento sindical permanecerá unido.

"Hoy más que nunca estamos más firmes. ¿Ustedes tienen miedo? No tenemos miedo. Que sepan las autoridades", expresó ante los manifestantes.

El dirigente también advirtió que, en caso de concretarse despidos, el gremio responderá de manera conjunta. "El primero que caiga no va a estar solo. Vamos a respaldarlo y no lo vamos a abandonar", afirmó.

Hurtado cuestionó además a quienes, según dijo, emiten declaraciones sin conocer la realidad de los establecimientos de salud.

"Esos voceros improvisados que salen a hablar complican más bien. Que vengan a verificar lo que precisamos en los hospitales y en las redes de salud, y no que hablen sin conocer la situación", manifestó.

Finalmente, el representante sindical exigió respeto para el sector y reiteró que las amenazas no modificarán la postura de los trabajadores. "No les tenemos miedo. Merecemos respeto", concluyó.

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