EMSA opera al 80% de su capacidad por falta de diésel y advierte posibles retrasos

La escasez de diésel continúa golpeando a diversos sectores estratégicos en Cochabamba. La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) confirmó que actualmente trabaja únicamente con el 80% de su parque automotor y maquinaria pesada, ya que el porcentaje restante debe destinar horas vitales a realizar filas en las estaciones de servicio para poder abastecerse de combustible.

Ante esta coyuntura, el gerente de EMSA, René Quiroga, explicó que la institución está haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener las operaciones y evitar una interrupción total del servicio de recojo de basura domiciliaria.

"Estamos trabajando de manera cuasi regular, diría yo; tenemos alrededor de un 80% de nuestros vehículos y maquinaria trabajando. Lamentablemente, cada día parte de nuestro equipo tiene que estar en las filas del combustible para poder cargar diésel, pero de alguna manera hemos llegado a un acuerdo tanto con Yacimientos como con el surtidor que nos provee combustible", señaló la autoridad.

Impacto en el recojo y llamado a la comprensión

Respecto a la recolección de residuos en los hogares, Quiroga aseguró que el servicio se mantiene de manera casi normal, aunque reconoció que podrían registrarse demoras de una o dos horas en las rutas habituales. Asimismo, detalló el protocolo que se seguirá en los casos más extremos donde los carros basureros no logren ingresar a una zona específica en su día asignado:

Reprogramación garantizada: Si una zona tiene programado el recojo los días lunes, miércoles y viernes, y por motivos de fuerza mayor el vehículo no pasa el miércoles, el camión recolector acudirá con total seguridad en el siguiente turno establecido (viernes).

Evitar la acumulación callejera: Desde la empresa se exhortó a las familias cochabambinas a evitar sacar y dejar basura en las vías públicas durante las demoras, apelando a la comprensión y colaboración ciudadana mientras se normaliza la distribución de diésel en el departamento.

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