Falta de diésel dificulta la logística de las exportaciones, advierte Cadex

La escasez de combustible continúa generando efectos en el sector exportador. Desde la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), advirtieron que la falta de diésel está reduciendo la disponibilidad de transporte para movilizar mercancías hacia las fronteras y puertos, afectando el cumplimiento de contratos internacionales.

El gerente técnico de Cadex, Rafael Rivas, explicó que el transporte es un insumo esencial dentro de las cadenas productivas y que la crisis se agravó tras los bloqueos registrados en el país.

"Se suma la escasez de combustible, lo que reduce el parque automotor que puede transportar la carga de exportación. Eso rompe todos los esquemas y las cadenas logísticas, además de los plazos que debe cumplir un exportador para entregar su mercancía en destino final", afirmó.

Rivas señaló que el problema alcanza a todos los rubros exportadores, aunque los productos agroindustriales son los más afectados por el volumen que movilizan diariamente.

"Principalmente se ven perjudicados los derivados de soya, girasol y caña de azúcar. También están afectados los sectores textil, cuero, industrial y cárnico, porque la falta de combustible no permite contar con una logística fluida", indicó.

El representante recordó que el sector aún intenta recuperarse de los 53 días de bloqueos que paralizaron las carreteras del país y que ahora enfrenta una nueva dificultad que impide normalizar las exportaciones.

"Los transportistas no pueden cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas exportadoras. Dependiendo del tiempo de retraso y del tipo de contrato, esto puede derivar en incumplimientos de entrega y mayores perjuicios para el sector", sostuvo.

Respecto a la autorización para la importación privada de combustibles, Rivas consideró que será una medida positiva, aunque aclaró que no resolverá el problema de manera inmediata.

Como alternativa de fondo, Cadex plantea una estrategia integral para garantizar el suministro de combustibles. Entre las propuestas está incrementar el ingreso de carburantes por la hidrovía y el sistema ferroviario, importar crudo para procesarlo en las refinerías nacionales y consolidar la participación del sector privado en la importación y comercialización.

Persisten las filas

Representantes de los sectores productivos sostienen que las filas para abastecerse de diésel persisten en Santa Cruz y exigen el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

El convenio establece el suministro de 3 millones de litros de diésel por día, equivalente a 72 millones de litros durante julio, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la campaña agrícola de invierno y la zafra cañera.

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