Caneb pide no afectar a la imagen del comercio exterior boliviano

La Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Bolivia (Caneb) emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por la difusión de información que afecta la imagen del comercio exterior boliviano, especialmente mientras se desarrollan investigaciones en curso. Según la entidad, esta circulación de versiones sin sustento oficial genera un impacto negativo sobre miles de operadores y empresas formales que cumplen estrictamente con la normativa legal y aduanera.

Acciones combatan al narcotráfico

Caneb reafirma su respaldo a todas las acciones que combatan el narcotráfico, el crimen organizado y cualquier actividad ilícita que comprometa el comercio internacional. Además, señaló la importancia de que las investigaciones avancen con rigor técnico, transparencia y cooperación internacional para identificar y sancionar a los responsables.

“Sin embargo, resulta inaceptable que, mientras las investigaciones continúan, se emitan afirmaciones que afectan la imagen del sector exportador boliviano en su conjunto, compuesto por miles de empresas formales que operan bajo marcos legales, controles aduaneros y certificaciones”, advirtió Caneb.

Relación internacional

El comunicado también destaca que Bolivia mantiene una relación histórica de comercio y logística con puertos chilenos como Arica, por donde transita una parte significativa del comercio exterior. Por ello, cualquier duda sobre la confiabilidad de las exportaciones nacionales repercute directamente en la competitividad del país y en los operadores que cumplen con la ley.

Finalmente, Caneb hizo un llamado a las autoridades competentes de Bolivia y Chile para fortalecer los mecanismos de intercambio de información oficial, garantizar comunicación basada en evidencia y evitar conclusiones anticipadas que puedan estigmatizar al sector productivo que no forma parte de investigaciones en curso.

“La lucha contra el crimen organizado exige firmeza, pero también responsabilidad. La información precisa y verificable es indispensable para proteger la integridad de las investigaciones y la reputación de las actividades económicas legítimas”, concluyó el pronunciamiento fechado el 9 de junio de 2026.

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