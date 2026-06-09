Canasta familiar en La Paz: ¿qué verduras bajan y cuáles siguen caras?

Los precios de algunos productos de la canasta familiar comenzaron a mostrar una reducción gradual en los mercados de La Paz tras la apertura de algunas rutas bloqueadas, siendo el tomate uno de los alimentos que registró la caída más significativa.

Precios innacesibles por bloqueos

Comerciantes señalaron que la caja de tomate llegó a costar hasta Bs 450 durante los días más críticos del desabastecimiento, mientras que actualmente se comercializa entre Bs 360 y Bs 380. Esta disminución también se refleja en la venta al detalle, donde el producto empezó a retornar a precios más accesibles para los consumidores.

La reducción se produce luego de que el tomate se convirtiera en uno de los productos más afectados por los bloqueos, llegando incluso a triplicar su valor habitual en algunos centros de abasto.

Sin embargo, la situación no es igual para todos los alimentos. Los vendedores indicaron que productos como la zanahoria, la cebolla y la papa mantienen precios elevados debido a que el abastecimiento todavía no se ha normalizado completamente.

La arroba de papa continúa comercializándose entre Bs 120 y Bs 140, mientras que otros productos de consumo frecuente también registran costos superiores a los habituales.

Reducen costo de verduras

En contraste, algunas verduras mostraron una baja importante. El brócoli, por ejemplo, descendió de Bs 20 o Bs 25 a alrededor de Bs 12 por unidad, mientras que el choclo también registró una reducción en comparación con las semanas anteriores.

Los comerciantes consideran que la apertura gradual de algunas vías está permitiendo una recuperación parcial del abastecimiento, aunque advierten que la normalización total de los precios dependerá del levantamiento definitivo de los bloqueos que afectan al país desde hace más de 40 días.

Las amas de casa siguen de cerca la evolución de los precios, especialmente de productos esenciales para la preparación de alimentos, a la espera de que la tendencia a la baja se consolide en los próximos días.

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