Paranair conectará Asunción, Santa Cruz y Jujuy con cuatro vuelos semanales

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora informó que la aerolínea paraguaya Paranair operará con cuatro vuelos a la semana en la ruta Asunción, Viru Viru y Jujuy desde agosto. Con la conexión aérea entre el norte de Argentina, Bolivia y Paraguay se consolida un sistema aerocomercial más eficiente y competitivo.

“Los cielos abiertos empiezan a dar resultados para Bolivia, paso a paso hacemos las cosas diferentes”, remarcó el ministro Zamora.

La autoridad recordó que este logro sigue la línea del presidente Rodrigo Paz, de consolidar una política de cielos abiertos a plenitud, orientada a posicionar al país como un centro estratégico de integración regional.

En abril se firmó un Memorándum de Entendimiento con Paraguay y con Argentina, durante la rúbrica multilateral de acuerdos en el Comité Ejecutivo CVIII de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC.

“El inicio de operaciones sería el 3 de agosto en la ruta Asunción – Santa Cruz – Jujuy y viceversa: lunes, miércoles, viernes y domingo”, detalló el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola.

Dato

La quinta libertad del aire permite que aerolíneas extranjeras transporten pasajeros desde aeropuertos bolivianos hacia otros destinos internacionales como parte de sus rutas.

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