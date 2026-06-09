Reprogramación de créditos: quiénes califican y qué beneficios pueden obtener

Miles de bolivianos que actualmente tienen préstamos bancarios podrían acceder a facilidades de pago gracias al Decreto Supremo 5630, una norma que autoriza la reprogramación y refinanciamiento de créditos para personas afectadas económicamente por bloqueos, conflictos sociales y otros eventos adversos.

La medida está dirigida a prestatarios que, debido a estas situaciones, hayan visto reducidos sus ingresos y enfrenten dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

¿Quiénes pueden solicitar la reprogramación?

Según el decreto, podrán acceder al beneficio las personas que:

Tengan un crédito vigente en una entidad financiera o empresa de arrendamiento financiero.

Hayan sufrido una disminución en sus ingresos debido a bloqueos, conflictos sociales o eventos adversos.

Presenten una solicitud voluntaria ante su banco o entidad financiera.

Demuestren que su capacidad de pago se vio afectada de manera temporal o coyuntural.

La evaluación será individual y cada entidad analizará la situación económica particular de cada cliente antes de aprobar o rechazar la solicitud.

¿Qué beneficios ofrece?

Los prestatarios que accedan a la reprogramación o refinanciamiento podrán obtener:

Nuevos planes de pago adaptados a su situación económica.

Ampliación de plazos para cancelar la deuda.

Posibilidad de acceder a periodos de gracia.

Protección de su calificación crediticia, ya que la reprogramación no implica una categoría de mayor riesgo.

Mantener la tasa de interés originalmente pactada, salvo que se acuerde una más favorable.

¿Se puede dejar de pagar temporalmente?

Sí. El decreto permite que las entidades financieras otorguen periodos de gracia de hasta seis meses.

Durante ese tiempo, el prestatario no tendrá que realizar pagos de:

Capital

Intereses

Seguros

Comisiones

Otros cargos asociados al crédito

¿Cómo se realiza la solicitud?

Las personas interesadas deben acudir a su entidad financiera o revisar los canales digitales habilitados por cada banco.

La normativa establece que las entidades financieras están obligadas a publicar los requisitos y brindar información clara sobre el procedimiento, además de atender las solicitudes de manera oportuna y sin discriminación.

Un alivio para los afectados

La finalidad del Decreto Supremo 5630 es evitar que familias, comerciantes, transportistas, productores y pequeños emprendedores que fueron afectados por la coyuntura económica acumulen deudas impagables o ingresen en mora.

Por ello, quienes consideren que su capacidad de pago se redujo a causa de bloqueos o conflictos sociales pueden consultar con su entidad financiera para conocer si cumplen las condiciones necesarias para acceder a la reprogramación o refinanciamiento de su crédito.

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