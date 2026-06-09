“Es una catástrofe”: Avicultores alertan una caída del 44% en la producción por los bloqueos

Los bloqueos que se mantienen en diferentes carreteras del país comienzan a generar severas consecuencias en la cadena productiva avícola.

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Enzo Landívar, advirtió que, tras seis semanas de interrupciones en las vías, el sector enfrenta pérdidas que calificó de “catastróficas”, con una fuerte reducción en la carga de pollitos y riesgos de desabastecimiento de carne de pollo y huevos en los próximos meses.

Según detalló, antes de los bloqueos se cargaban alrededor de 5,3 millones de pollitos por semana, cifra que fue descendiendo progresivamente hasta alcanzar apenas 3,1 millones la semana pasada.

“Ya son para nosotros seis semanas de bloqueo. Es una catástrofe para el rubro avícola. Desde que comenzó el bloqueo, la carga de pollitos ha ido disminuyendo semana tras semana y eso tendrá consecuencias directas en la oferta de carne de pollo”, señaló.

El dirigente indicó que, en condiciones normales, el mercado recibe aproximadamente 705.000 pollos por día. Sin embargo, debido a las pérdidas registradas en granjas de municipios como Mairana y Comarapa, además de las dificultades para reponer aves, esa cifra podría caer hasta 440.000 pollos diarios durante la tercera semana de julio.

Landívar sostuvo que la situación será especialmente crítica en Cochabamba, donde varias granjas no han podido reabastecerse debido a los bloqueos. Asimismo, advirtió que ciudades como El Alto y La Paz también podrían enfrentar problemas de abastecimiento.

De acuerdo con los datos presentados por ADA, el nivel de actividad en la producción avícola cayó un 44% en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras que en 2025 se cargaban más de 5,6 millones de pollitos semanales, actualmente la cifra se encuentra muy por debajo de esos niveles.

El impacto también alcanza al sector productor de huevos. El dirigente explicó que la reposición de pollitas ponedoras pasó de entre 130.000 y 180.000 aves semanales a solo 60.000 durante la última semana.

Aunque actualmente existe una sobreoferta temporal de carne de pollo que presiona los precios a la baja, el sector prevé que el escenario cambie drásticamente en los próximos meses debido a la reducción sostenida de la producción.

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