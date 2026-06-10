Sector forestal se declara en emergencia por droga hallada en madera boliviana

El hallazgo de droga impregnada en cargamentos de madera destinados a la exportación encendió las alarmas en el sector forestal boliviano. La Cámara Forestal se declaró en emergencia y exigió a las autoridades aplicar el máximo rigor de la ley contra los involucrados en esta actividad.

Desde la institución expresaron su preocupación por las consecuencias que este hecho podría tener para la industria, especialmente por el impacto en la imagen internacional de las exportaciones forestales del país.

“Estamos en emergencia porque esto puede afectar de una manera muy grave al sector. Puede hacer quebrar a un sector que tiene una historia y una tradición en manejo y conservación de bosques”, señaló Pedro Colanzi, presidente del sector.

Según explicaron, la preocupación comenzó a crecer tras registrarse retrasos inusuales en el traslado de cargamentos hacia puertos internacionales. Indicaron que entre 12 y 15 empresas reportaron demoras que pasaron de los habituales 10 días a períodos superiores a uno y hasta dos meses.

“Empezó a llamar la atención porque carga que debería no demorarse más de 10 días en su traslado a los puertos de destino empezó a demorar más de un mes, más de dos meses”, manifestó.

No obstante, aclararon que hasta el momento no cuentan con información oficial sobre las empresas presuntamente involucradas en los casos investigados.

La Cámara Forestal destacó además que Bolivia cuenta con uno de los sistemas de trazabilidad de madera más rigurosos a nivel internacional, lo que permite realizar controles sobre el origen y recorrido de los productos forestales.

Sin embargo, reconocieron que el narcotráfico puede intentar infiltrarse en distintos sectores económicos, por lo que consideraron fundamental que las investigaciones avancen hasta identificar a todos los responsables.

“Si hay alguien comprometido, que caiga todo el rigor de la ley contra esta empresa. Nosotros, por un principio de transparencia, no vamos a defender a ninguna empresa que tenga algún vínculo con el narcotráfico”, enfatizó.

El sector espera que las autoridades esclarezcan el caso en el menor tiempo posible para evitar mayores perjuicios a las exportaciones forestales y preservar la confianza de los mercados internacionales.

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