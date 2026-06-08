Un operativo sin precedentes desarrollado en el Puerto de Arica permitió a las autoridades chilenas concretar el mayor decomiso de droga registrado en la historia del país. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, junto a la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas, incautó 108 toneladas de sustancias ilícitas que se encontraban impregnadas en cargamentos de madera con destino a distintos mercados internacionales.

De acuerdo con la información oficial, la droga estaba adherida a más de mil toneladas de madera distribuidas en decenas de contenedores que serían enviados a más de 14 puertos alrededor del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, explicó que la cantidad decomisada corresponde aproximadamente al 10% de la carga total analizada. Entre las sustancias detectadas se encuentran cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina, las cuales habrían sido incorporadas mediante un sofisticado proceso que dificultaba su detección mediante escáneres o inspecciones convencionales.

“Esto es 100% trabajo de inteligencia y trabajo investigativo. Ningún hallazgo fue al azar”, sostuvo el fiscal, destacando que la operación fue resultado de meses de seguimiento y análisis especializados.

Las autoridades calificaron el procedimiento como un hito en la lucha contra el narcotráfico. Según los antecedentes entregados, el decomiso supera ampliamente el récord anterior registrado en 2001 en el mismo puerto, cuando fueron incautadas cerca de nueve toneladas de cocaína.

La investigación también ha derivado en acciones coordinadas con autoridades bolivianas e instituciones de otros países. Carrera confirmó que la Fiscalía de Bolivia ya realizó detenciones basadas en antecedentes compartidos por Chile, relacionados con empresas y personas presuntamente vinculadas a la operación.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, señaló que el éxito del operativo fue posible gracias a la estrategia denominada “Foco Portuario”, implementada desde 2024 para fortalecer los controles frente al avance del crimen organizado transnacional.

Por su parte, el ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, advirtió que este caso refleja el nivel de sofisticación alcanzado por las organizaciones criminales, que operan sin respetar fronteras y cuentan con amplias capacidades logísticas y financieras.

Con información de la Tercera.

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