Grupos afines a Evo Morales se dirigen a La Paz en buses, denuncia Gobierno

En medio de los bloqueos que afectan distintas rutas del país, el Gobierno denunció el traslado de grupos afines al expresidente Evo Morales hacia la ciudad de La Paz, una situación que, según las autoridades, podría generar una escalada del conflicto social.

De acuerdo con una publicación del Ministerio de Obras Públicas, varios buses estarían trasladando personas desde diferentes regiones con destino a la sede de gobierno.

Estos desplazamientos se producen mientras continúan los bloqueos que dificultan el paso de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y ambulancias en distintas regiones del país.

"Cada vez son más los buses que avanzan rumbo a La Paz transportando a los enviados de Evo Morales. Mientras mantienen al país bloqueado, organizan el traslado de grupos cuyo único objetivo es generar caos, violencia y confrontación en la sede de gobierno", señala la publicación.

El mensaje añade que la población observa cómo persisten las restricciones al transporte de insumos esenciales mientras continúan los desplazamientos hacia la ciudad de La Paz.

"Los bolivianos están viendo con claridad lo que ocurre: se impide el paso de oxígeno medicinal, alimentos y ambulancias, pero se facilita el desplazamiento de quienes buscan sembrar miedo y desatar nuevos hechos de violencia. No es una movilización pacífica. Es una escalada deliberada que amenaza la tranquilidad de la población y pone en riesgo vidas humanas. Bolivia necesita paz, trabajo y soluciones, no caravanas de violencia destinadas a sembrar muerte en las calles de La Paz", agrega el pronunciamiento.

Estos traslados podrían incrementar la tensión en la sede de gobierno y derivar en nuevos hechos de confrontación.

En ese contexto, distintos sectores expresaron preocupación por el impacto que la conflictividad está teniendo sobre la población, especialmente debido a las dificultades de abastecimiento y las restricciones en la circulación.

Asimismo, se advierte que las medidas de presión continúan afectando servicios esenciales y podrían comprometer la atención de personas que requieren asistencia médica oportuna.

Mira la programación en Red Uno Play