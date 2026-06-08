Los pacientes del Hospital San Juan de Dios ya pueden obtener su ficha médica de manera digital, evitando las largas filas que tradicionalmente se realizaban en las instalaciones del nosocomio.

Para acceder al sistema, los usuarios deben ingresar al portal web https://sjdd.santacruz.gob.bo/ y seleccionar la opción “Reservar mi ficha”. Posteriormente, deberán introducir su número de carnet de identidad para acceder al sistema y gestionar una cita médica.

Este servicio está habilitado para pacientes que ya fueron atendidos anteriormente en el hospital y cuentan con una historia clínica registrada.

En caso de que se trate de la primera atención del paciente en el Hospital San Juan de Dios, será necesario acudir personalmente a la ventanilla para realizar el registro antes de utilizar la plataforma digital.

Una vez completada la reserva, el sistema asignará una fecha y horario de atención. El paciente deberá presentarse en el hospital con su documentación correspondiente al menos 30 minutos antes de la hora programada.

La implementación forma parte del Plan de Digitalización y Descentralización de la Salud impulsado por la Gobernación de Santa Cruz, con el objetivo de agilizar los procesos de atención, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso de la población a los servicios médicos.

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