Operativo policial en Parotani deja dos aprehendidos y 20 paquetes secuestrados

Dos hombres fueron aprehendidos durante un operativo de control realizado por la Policía en la zona de Parotani, luego de que se encontraran en su poder 20 paquetes que presumiblemente contenían sustancias controladas.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, mientras efectivos policiales realizaban controles preventivos en el puente de Parotani, sector que permanece bajo resguardo para evitar la instalación de puntos de bloqueo.

Según el reporte preliminar, los sospechosos fueron identificados como Edgar L. y David Emil Q. B., quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta de color negro.

Durante la requisa, los uniformados encontraron mochilas que contenían 20 paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta masking, con características similares a pasta base de cocaína.

“Personal policial que realizaba controles en el puente de Parotani pudo aprehender a dos sospechosos que se encontraban en una motocicleta. Cada uno portaba mochilas y en su interior se encontraron paquetes presumiblemente de sustancias controladas”, informó la Policía.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los hombres habrían salido de la localidad de Sacaba y se dirigían hacia el departamento de Oruro.

Tras el hallazgo, ambos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), instancia que asumió la investigación y realizó las pruebas de campo para determinar el tipo y la cantidad exacta de la sustancia secuestrada.

La motocicleta en la que se transportaban también fue retenida como parte de las evidencias del caso.

Las autoridades señalaron que se encuentran a la espera de los resultados periciales que permitan confirmar la naturaleza de la droga y establecer posibles vínculos con actividades de narcotráfico. Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo la dirección de la Felcn.

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