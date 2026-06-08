Defensa de aprehendidos en San Julián denuncia irregularidades y pide su libertad

El abogado Henry Zeballos, defensor de cinco personas aprehendidas tras los hechos registrados en San Julián, aseguró que sus representados son inocentes y denunció irregularidades en el procedimiento realizado por las autoridades.

La audiencia de medidas cautelares fue fijada para las 15:00 de este lunes en el Palacio de Justicia.

Según explicó Zeballos, el Ministerio Público investiga a los acusados por al menos siete delitos; sin embargo, adelantó que solicitará la libertad irrestricta de todos ellos al considerar que no existen elementos suficientes que los vinculen con los hechos denunciados.

“Vamos a pedir la libertad irrestricta. De las cinco personas detenidas, cuatro fueron capturadas por integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista y posteriormente entregadas a la Policía. Existe un informe de acción directa que señala que fueron sorprendidos agrediendo a efectivos policiales, pero eso es completamente falso”, afirmó el jurista.

El abogado sostuvo que sus defendidos no participaron en actos violentos ni en bloqueos y aseguró que algunos de ellos fueron detenidos cuando intentaban defender a familiares o se encontraban realizando actividades cotidianas.

Asimismo, denunció que integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista habrían ingresado a viviendas particulares tras el desbloqueo de la zona, cometiendo presuntos robos y daños a la propiedad privada.

“Hay videos y testimonios que muestran cómo ingresaron a domicilios particulares. Una madre denunció que le sacaron una garrafa, carne y otros productos de su vivienda. Las personas hoy detenidas estaban defendiendo a sus familias en medio de esa situación”, señaló.

La defensa espera que durante la audiencia cautelar se valoren los elementos presentados y se disponga la libertad de los cinco acusados, mientras continúan las investigaciones.

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