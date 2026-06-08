Piden liberación de cinco aprehendidos tras operativo en San Julián

La defensa legal de las cinco personas aprehendidas durante el reciente operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián denunció de manera pública que las detenciones son "ilegales" y que se está vulnerando la libertad de estos ciudadanos.

El abogado Henry Zeballos, encargado de la defensa de tres de los procesados, señaló que se está "satanizando" a estas personas con delitos de extrema gravedad, tales como terrorismo, intento de asesinato y portación ilícita de armas, sin contar con pruebas objetivas que los vinculen a los hechos.

"He pedido que se les haga la prueba del guantelete; no tienen ni rasgos de pólvora en las manos. Son personas que en la interrelación de la comunicación de sus teléfonos celulares han interactuado como cualquiera, no pertenecen a sindicatos ni a instituciones que están relacionadas al tema del bloqueo", aseveró Zeballos.

La defensa cuestionó la versión oficial plasmada en el informe de acción directa de la Policía Boliviana. Mientras el reporte del oficial a cargo señala que los civiles fueron aprehendidos "en medio del tumulto del bloqueo", los abogados aseguran que la realidad de los arrestos fue completamente distinta y civilmente violenta.

Zeballos explicó que los verdaderos responsables de generar zozobra en los barrios fueron terceros ajenos al conflicto vecinal, apuntando directamente a grupos de choque.

Ante este escenario, la defensa técnica exigió al Ministerio Público y a los investigadores policiales que realicen un trabajo pericial serio para dar con quienes verdaderamente dispararon y causaron heridas a los uniformados, en lugar de mantener en celdas a personas que no guardan relación con el conflicto vial.

"Si hubo manejo de armas y hubo heridos, que se investigue y se individualice a los autores. Que no se atente contra la libertad de gente inocente tomando chivos expiatorios", concluyó el abogado, a la espera de que las pruebas científicas y los descargos correspondientes sean valorados en la audiencia de medidas cautelares.

Mira la programación en Red Uno Play