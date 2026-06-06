Reportan un efectivo policial resultó herido y personas arrestadas con fines investigativos durante el operativo de desbloqueo ejecutado este sábado en San Julián, en la carretera que conecta Santa Cruz con el Beni y la Chiquitania.

La intervención fue realizada por efectivos de la Policía Boliviana con apoyo de las Fuerzas Armadas, en medio de una jornada marcada por enfrentamientos entre los movilizados y las fuerzas del orden.

Según reportes desde la zona, los manifestantes quemaron llantas y pastizales, además de lanzar piedras contra los uniformados. En respuesta, la Policía utilizó agentes químicos con el objetivo de dispersar a los protestantes y restablecer la circulación vehicular.

Durante el operativo, se escuchó la orden de “Al piso”, emitida por efectivos policiales mientras avanzaban en las acciones para despejar la vía.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que la intervención permitió que los vehículos que permanecían varados desde hace varios días retomaran su recorrido.

“Hemos hecho la intervención de este bloqueo en San Julián, hemos logrado que los vehículos que se encontraban hace varios días varados circulen, pero los movilizados nos están atacando por diferentes flancos con la finalidad de evitar la libre transitabilidad de esta carretera”, señaló la autoridad policial.

Gómez agregó que las fuerzas del orden continúan trabajando para garantizar el libre tránsito en la ruta. “Estamos extremando todos los esfuerzos para dejar libre esta vía. Están quemando llantas, pastizales, lanzando piedras. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas estamos realizando este operativo”, afirmó.

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