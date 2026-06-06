23 días de bloqueo en San Julián dejan pérdidas millonarias, desesperación y una ruta clave paralizada

San Julián vivió este sábado una jornada marcada por la tensión luego de que la Policía Boliviana ejecutara un operativo para desbloquear la carretera que permanecía cerrada durante 23 días, una medida que había generado serios perjuicios económicos, sociales y productivos en el departamento de Santa Cruz y regiones vecinas.

Desde tempranas horas de la mañana, efectivos policiales, con apoyo vecinos y autoconvocados avanzaron sobre uno de los principales puntos de bloqueo instalados por sectores interculturales afines al evismo, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Durante la intervención se registraron enfrentamientos, lanzamiento de petardos y piedras, mientras los uniformados utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

La prolongada interrupción de la ruta afectó directamente el tránsito entre Santa Cruz, la Chiquitania y el departamento de Beni, dejando cientos de camiones, buses y vehículos particulares varados. El cierre de la carretera también dificultó el traslado de alimentos, combustible, insumos agrícolas y productos esenciales, provocando retrasos, incremento de costos y preocupación por el abastecimiento en distintas regiones.

Los sectores productivos advirtieron que la medida puso en riesgo la cadena de producción agropecuaria y amenazó la realización de la Expo Agro del Este, programada del 12 al 14 de junio, uno de los eventos más importantes para la exhibición de la producción agrícola y ganadera del municipio.

Además de las pérdidas económicas, el bloqueo generó dificultades para el traslado de pacientes, afectó el comercio regional y limitó la circulación de personas que dependen de esta vía estratégica para desarrollar sus actividades diarias.

Tras recuperar uno de los puntos de bloqueo, cientos de vehículos comenzaron a avanzar por la carretera. Sin embargo, las autoridades mantienen presencia policial en la zona para evitar que la medida sea reinstalada y garantizar la libre transitabilidad.

Mientras continúan las labores de desbloqueo y habilitación de la vía, sectores productivos, transportistas y pobladores esperan que la normalización del tránsito permita reducir los perjuicios acumulados durante más de tres semanas de conflicto y restablecer el flujo comercial en una de las rutas más importantes del oriente boliviano.

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