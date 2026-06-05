Bolivia activa la séptima libertad del aire y recibe a Tampa Cargo

Bolivia activa la séptima libertad del aire y abre una nueva etapa para el transporte internacional de carga. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que este viernes 5 de junio la aerolínea Tampa Cargo, del grupo Avianca, iniciará vuelos exploratorios en el país.

La operación se realizará con una aeronave Airbus A330-200F, con capacidad aproximada para 60 toneladas de carga, lo que representa una ampliación importante de la capacidad logística aérea para el comercio exterior boliviano.

De acuerdo con el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, Tampa Cargo operará con un vuelo semanal todos los viernes. En su primera operación, la aerolínea transportará 56 toneladas.

La ruta establecida será Miami–Bogotá–Santa Cruz–Santiago, una conexión que busca fortalecer la integración comercial entre Norteamérica y Sudamérica, además de consolidar al aeropuerto internacional Viru Viru como un eje logístico regional.

Las libertades del aire son acuerdos internacionales que regulan los derechos de operación de las aerolíneas entre Estados. En este caso, la séptima libertad permite a una aerolínea operar vuelos entre dos países sin que la ruta tenga conexión directa con su país de origen.

Fanola explicó que el proceso se desarrolla desde noviembre de 2025 y que ya muestra resultados concretos en el transporte de carga.

El Gobierno nacional impulsa esta medida dentro de su política de cielos abiertos y ampliación de la conectividad aérea, mediante memorándums de entendimiento con países como Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Además, se habilitaron nuevas rutas con derechos de tráfico de séptima libertad, entre ellas Lima–Santa Cruz–Lima y Bogotá–Santa Cruz–Santiago, con el objetivo de ampliar frecuencias y alternativas para la carga exclusiva.

La llegada de Tampa Cargo representa una oportunidad para dinamizar el comercio exterior, facilitar el transporte de productos perecederos, carga industrial, farmacéutica y mercancías que requieren mayor rapidez logística.

Con estas operaciones, Bolivia busca fortalecer su conectividad internacional, atraer nuevas aerolíneas cargueras y posicionar a Viru Viru como un punto estratégico de integración aérea regional.

La activación de la séptima libertad del aire marca así un paso clave para ampliar las opciones de transporte de carga y mejorar la competitividad logística del país.

Con información de ABI.

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