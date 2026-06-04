Bloqueos dejan varados a más de 1.200 camiones con carga de exportación, según Caniob

El presidente de la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, denunció que los bloqueos de carreteras continúan afectando gravemente la logística de transporte y el cumplimiento de los compromisos comerciales del sector exportador.

“En este momento tenemos más de 1.200 camiones bloqueados en las carreteras con cargas de exportación. Además, no podemos abastecer adecuadamente al mercado interno con nuestros productos”, afirmó el representante empresarial.

Amantegui señaló que las consecuencias de los bloqueos ya no se limitan al ámbito económico o empresarial, sino que también están generando afectaciones directas a la población debido a las dificultades para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros productos.

En ese contexto, pidió al Gobierno asumir medidas urgentes para restablecer la transitabilidad en las carreteras del país, utilizando los mecanismos legales contemplados en la Constitución.

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