Comerciantes exigen condonación de alquileres en la Terminal Metropolitana de El Alto

Arrendatarios de la Terminal Metropolitana realizaron una protesta y bloqueo para exigir a las autoridades municipales la condonación de los alquileres de sus puestos, argumentando que los bloqueos y conflictos sociales les impiden trabajar con normalidad desde hace más de un mes.

Los comerciantes señalaron que la falta de movimiento de pasajeros y la paralización de actividades han provocado una drástica caída en sus ingresos, mientras las obligaciones económicas continúan acumulándose.

“Un mes que nos han perjudicado, un mes que no tenemos entradas de ningún lado y pese a eso nos manda una nota que sí o sí tenemos que pagar. ¿De dónde vamos a pagar?”, reclamó una de las arrendatarias.

El sector cuestionó además la falta de diálogo con las autoridades responsables y pidió una respuesta inmediata a sus demandas.

Mercadería perdida

La preocupación es mayor entre quienes comercializan alimentos y productos perecederos, ya que gran parte de su mercadería se echó a perder por la escasa afluencia de clientes durante las últimas semanas.

“Hemos perdido las masas, los refrescos, los yogures. Imagínese, es un capital perdido. ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero?”, lamentó una de las vendedoras.

Deudas bancarias

Algunas comerciantes también indicaron que enfrentan compromisos financieros con entidades bancarias, situación que agrava la crisis económica que atraviesan.

“Yo he sacado un crédito bancario. El banco me está cobrando por un lado y el alquiler por otro. ¿De dónde vamos a pagar si no tenemos ingresos?”, cuestionó.

Los arrendatarios afirmaron que la situación es insostenible y solicitaron a las autoridades municipales evaluar medidas de apoyo que les permitan afrontar las pérdidas acumuladas y evitar el cierre definitivo de sus negocios.

Mientras tanto, el sector espera una respuesta oficial sobre la posibilidad de flexibilizar o condonar los pagos de alquileres correspondientes a los meses afectados por los bloqueos y la reducción de actividades en la terminal.

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