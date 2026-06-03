Turismo en crisis: bloqueos generan pérdidas de Bs 77 millones por día

La presidenta de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), Scarlet Illanes, advirtió que los bloqueos y conflictos sociales que afectan al país desde hace más de un mes provocan pérdidas diarias estimadas en Bs 77 millones para el sector turístico y generan un deterioro de la imagen de Bolivia como destino internacional.

Durante una entrevista, la representante del sector señaló que el feriado largo previsto para esta semana, que normalmente impulsa el turismo interno y receptivo, quedó prácticamente paralizado debido a las restricciones de circulación y los cortes de ruta en distintos departamentos.

“Estamos en un estado ya pasado de emergencia. El problema no solamente es la imagen que nos afecta y deteriora ante cualquier extranjero que quiera venir a Bolivia, sino que perjudica a toda la cadena que constituye la actividad turística”, afirmó.

Illanes explicó que operadores turísticos, agencias de viaje, guías, transportistas, artesanos y otros actores vinculados al sector enfrentan una drástica reducción de actividades debido a la cancelación de reservas y la imposibilidad de trasladar turistas entre los principales destinos del país.

La presidenta de Canotur indicó que los conflictos afectan especialmente a destinos estratégicos como La Paz, Uyuni, Sucre, Potosí y la Chiquitania, donde los bloqueos dificultan o impiden el desplazamiento de visitantes.

Imagen de Bolivia ante el mundo

Illanes remarcó que el impacto económico va más allá de las pérdidas inmediatas y podría tener consecuencias a largo plazo para la industria turística boliviana.

“Esto va más allá de una cifra. La imagen deteriorada y la confianza para que el turista vuelva a elegir Bolivia van a tardar en restaurarse”, manifestó.

Según explicó, muchos visitantes extranjeros planifican sus viajes con meses de anticipación y, al encontrarse con un país convulsionado por conflictos sociales y bloqueos, terminan desalentando futuras visitas.

La dirigente también señaló que el turismo interno, que representaba una alternativa para mitigar las pérdidas durante el feriado, registró una baja considerable debido a la incertidumbre sobre la transitabilidad en las carreteras.

Finalmente, informó que Canatur envió pronunciamientos y solicitudes a las autoridades nacionales para buscar soluciones que permitan reactivar al sector, que aún no logra recuperarse completamente de los efectos económicos de la pandemia.

“Sabemos que pronto se dará una solución y empezaremos a reactivar nuestra actividad con la calidad de servicio que nos caracteriza para que todos puedan disfrutar de los maravillosos destinos que tiene Bolivia”, indicó.

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