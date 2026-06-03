YPFB garantiza gasolina y diésel en Santa Cruz para el feriado largo.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantiza el abastecimiento normal y continuo de gasolina y diésel en el departamento de Santa Cruz durante el feriado largo de Corpus Christi, que comprende los días jueves 4 y viernes 5 de junio, con volúmenes reforzados para atender la demanda del largo fin de semana. La estatal petrolera exhorta a la población a mantener la tranquilidad, evitando acudir de manera masiva a las estaciones de servicio o generar filas innecesarias, como se observó durante la noche de este martes en distintos puntos de la capital oriental.

De acuerdo con la programación operativa de la Distrital Comercial Oriente (DCOR), para este miércoles 3 de junio se prevé el despacho de aproximadamente 3,2 millones de litros de gasolina especial y 2,5 millones de litros de diésel oil, volúmenes que se encuentran dentro de los parámetros habituales de comercialización para el departamento. Asimismo, YPFB destaca que las instalaciones de despacho operan con normalidad y que las playas de carga registran ingreso libre para los vehículos cisterna, permitiendo una distribución fluida hacia las estaciones de servicio.

Los registros operativos de la última semana reflejan un comportamiento estable en la provisión de combustibles líquidos para Santa Cruz. En el caso de la Gasolina Especial Plus, entre el 25 y el 30 de mayo los despachos diarios oscilaron entre aproximadamente 1,8 y 2,8 millones de litros, acompañando la demanda del mercado y manteniendo niveles consistentes de abastecimiento. Por su parte, el diésel oil registró despachos diarios de entre 1 y 2,3 millones de litros durante el mismo período, garantizando la atención de los sectores productivos, de transporte y de servicios que operan en el departamento.

Estos volúmenes evidencian que el suministro de combustibles se desarrolla bajo una programación regular y planificada, respaldada por la logística de almacenamiento, transporte y distribución de YPFB. La estatal continuará monitoreando permanentemente el comportamiento de la demanda y coordinando las acciones logísticas necesarias para asegurar la provisión ininterrumpida de combustibles en todo el departamento de Santa Cruz durante el feriado.

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