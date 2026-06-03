“Estamos al borde de la catástrofe”: avicultores alertan crisis por los bloqueos

Los 34 días de bloqueos que afectan al país han puesto al sector avícola al borde de una crisis sin precedentes. Así lo advirtió Omar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), quien señaló que miles de productores enfrentan graves dificultades para alimentar a sus aves, transportar su producción y mantener en funcionamiento sus granjas.

Castro explicó que la situación afecta de manera desigual a las distintas regiones del país. Mientras en Santa Cruz y Cochabamba existe una sobreoferta de pollo que ha provocado una caída de precios, en departamentos como La Paz la escasez ha elevado significativamente el costo de estos productos para los consumidores.

“El sector está al borde de la catástrofe. Hay departamentos donde no tienen alimento para sus aves y otros donde no se puede trasladar pollo ni huevo para abastecer a la población”, afirmó.

El dirigente señaló que las pérdidas económicas acumuladas ya rondan los 500 millones de bolivianos. Además, alertó de que los bloqueos están interrumpiendo el ciclo productivo, provocando la muerte de aves en granjas por falta de alimento y dificultando el traslado de pollitos bebés hacia las unidades de producción.

Según datos proporcionados por ANA, en Cochabamba normalmente se alojan alrededor de 1,5 millones de pollitos por semana; sin embargo, durante la última semana esa cifra se redujo a 780.000, es decir, casi un 50% menos. A nivel nacional, la reducción en el ingreso de pollitos a las granjas alcanza el 23%.

Castro advirtió que esta disminución tendrá consecuencias en las próximas semanas. “Para mediados de julio vamos a tener menos oferta de pollo y eso inevitablemente provocará un incremento en los precios”, sostuvo.

El presidente de ANA considera necesario que, una vez superada la coyuntura, el Gobierno implemente medidas de apoyo financiero y programas de alivio económico para evitar quiebras masivas.

Asimismo, responsabilizó tanto a los sectores que impulsan los bloqueos como al Gobierno por la falta de soluciones oportunas.

“Hay responsables por acción y por omisión. Los bloqueadores han paralizado el país, pero también el Gobierno, con su inacción y pasividad, ha permitido que esta situación escale hasta los niveles actuales”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play