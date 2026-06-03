Santa Cruz: Productores rematan el kilo de queso desde los Bs 32 debido a los bloqueos

La feria productiva de queso a precio de oferta se instaló por tercer día consecutivo en el sexto anillo del Cambódromo, en Santa Cruz, donde productores comercializan este alimento a Bs 32 el kilo por mayor y Bs 33 al detalle, ante la imposibilidad de trasladar su producción hacia el occidente del país debido a los bloqueos en las carreteras.

Desde tempranas horas, decenas de personas llegaron al lugar para aprovechar los precios reducidos y abastecerse de este producto. Los productores destacaron que la iniciativa busca ofrecer una alternativa económica a los consumidores y evitar pérdidas en el sector.





“Continuamos con la feria productiva de queso a precio por mayor. La feria continuará mientras permanezcan los bloqueos tras tener autorización de la Alcaldía Municipal para estar en este lugar”, manifestó una de las comerciantes.

Los comercializadores explicaron que grandes cantidades de queso permanecen almacenadas en camiones y contenedores, ya que no pueden ser transportadas a otros mercados del país. Esta situación ha generado una acumulación de la producción y obliga a buscar mecanismos de venta directa.

Los productores señalaron que la liquidación del producto responde a la necesidad de evitar que la mercadería se deteriore por el tiempo de almacenamiento, mientras persisten los bloqueos en distintos puntos del territorio nacional.

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