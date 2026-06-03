Reportan incendio forestal en Colomi: brigadas de emergencia sortean bloqueos para sofocar el fuego

Un incendio forestal se registró la mañana de este martes en el municipio de Colomi, movilizando de emergencia a las brigadas de rescate. Sin embargo, las tareas de contingencia se vieron complicadas debido a los bloqueos de carreteras que se registran en la zona, obligando al personal a buscar alternativas para asistir al lugar.

Despliegue con dificultades en las rutas

Funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación lograron acceder al sector afectado utilizando rutas alternas y entablando un diálogo directo con las personas movilizadas en los puntos de protesta.

El portavoz de la Gobernación, Sergio de la Zerda, informó sobre la situación y el avance de las brigadas:

"Nuestros equipos de primera respuesta de la Unidad de Gestión de Riesgos nos han comunicado de este siniestro en inmediaciones de Colomi (...). En este momento están llegando al lugar los equipos. Nos informan que con alguna dificultad, pero sí están logrando pasar los puntos de bloqueo, explicando a los compañeros que están movilizados que se trata de dar atención a un siniestro".

Protocolos activos por la época de invierno

Las autoridades explicaron que, debido a las condiciones climáticas de la temporada invernal, el riesgo de incendios es considerablemente más alto, por lo que existen protocolos de actuación inmediata previamente establecidos. Al tratarse de un evento en desarrollo, los equipos de primera respuesta aún no disponen de una cuantificación de las hectáreas afectadas ni de los daños materiales o ambientales provocados.

La Gobernación de Cochabamba anunció que emitirá un reporte completo y una evaluación preliminar de los daños en las próximas horas, una vez que los equipos logren controlar el fuego en la zona de Colomi

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