Magistrados prorrogados del TCP buscan frenar proceso por el caso Mutualista

La defensa de los magistrados prorrogados Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori presentó una excepción de falta de acción dentro del proceso penal que se les sigue por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, en el marco del denominado caso Mutualista.

La audiencia para analizar este recurso fue fijada para este miércoles a las 10:35 en el Juzgado Noveno de Instrucción Penal de Santa Cruz.

El juez Roberto Arias informó que ambos magistrados interpusieron la excepción tras haber emitido una sentencia constitucional relacionada con el conflicto por el mercado Mutualista, una determinación que posteriormente derivó en denuncias y en la apertura de una investigación penal.

“Han interpuesto una excepción de falta de acción. Las excepciones lo que buscan es frenar un proceso, paralizarlo o incluso extinguirlo”, explicó Arias.

La autoridad judicial precisó que en la audiencia participarán todas las partes involucradas en el proceso, entre ellas el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público y los magistrados denunciados.

La resolución que se adopte en la audiencia definirá si la investigación penal contra los magistrados continúa avanzando o si queda suspendida por efecto del recurso planteado por su defensa.

Mira la programación en Red Uno Play