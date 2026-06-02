Kheyla lleva tres meses en UCI y su familia pide ayuda para comprar un ventilador mecánico

Kheyla, una bebé de tan solo un año, continúa internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños desde hace más de tres meses, tras ser diagnosticada con síndrome hipotónico y neumonía, situación que ha complicado gravemente su estado de salud.

Su madre, visiblemente afectada, relató la difícil situación que atraviesan y pidió el apoyo de la población para poder acceder a un ventilador mecánico, equipo que tiene un costo aproximado de 126 mil bolivianos y que, según los médicos, es indispensable para que la menor pueda ser dada de alta.

“Mi hija entró por neumonía, es una niña hipotónica. Necesitamos conseguir un ventilador… yo no tengo de dónde sacar más dinero”, expresó entre lágrimas la madre, quien aseguró que lleva más de tres meses viviendo en el hospital junto a su hija.

La progenitora explicó que la menor se encuentra con traqueotomía, conectada a soporte médico y que incluso ha adquirido infecciones intrahospitalarias durante su internación.

“Si no tengo el aparato no me la puedo llevar a mi casa, aquí me voy a quedar un año o hasta que consiga el aparato”, lamentó.

Además del ventilador, la familia requiere una aspiradora de secreciones valorada en aproximadamente 5 mil bolivianos, dos tanques de oxígeno, pañales, leche y otros insumos médicos que la menor necesita diariamente. Según la madre, Kheyla utiliza alrededor de 10 pañales al día y un tarro de leche dura entre tres y cuatro días.

La familia hizo un llamado a la solidaridad de la población, autoridades y personas de buen corazón para poder reunir los recursos necesarios, se pueden comunicar al número 750 500 20.

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