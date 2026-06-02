Diócesis de El Alto impulsa campaña solidaria de Corpus Christi para apoyar a familias necesitadas

La Diócesis de El Alto lanzó la Campaña de Solidaridad Corpus Christi 2026, bajo el lema "Con Jesús, Pan de Vida, constructores de paz”, con el objetivo de promover la ayuda fraterna y la solidaridad hacia las familias más necesitadas.

Convocatoria

A través de una carta pastoral firmada por el obispo de la Diócesis de El Alto, Monseñor Giovanni Arana, se convoca a sacerdotes, religiosos, agentes pastorales y fieles de todas las parroquias y comunidades a participar activamente de esta iniciativa.

Según el documento, la celebración de Corpus Christi no debe quedarse únicamente en la adoración eucarística, sino traducirse en acciones concretas de amor y servicio hacia quienes atraviesan dificultades económicas.

Foto: Comunicado oficial. Diócesis de El Alto.

Recolección de alimentos

La campaña contempla la recolección de alimentos y víveres en las distintas parroquias de la diócesis, los cuales posteriormente serán distribuidos entre las personas que más lo necesiten.

La Iglesia Católica destacó que la paz y la fraternidad también se construyen mediante la solidaridad y el compartir con quienes enfrentan situaciones adversas.

“Donde se comparte el pan, se fortalece la fraternidad; donde se abre el corazón al hermano necesitado, florece la esperanza”, expresa el mensaje.

Asimismo, la Diócesis de El Alto exhortó a las comunidades parroquiales a organizar gestos concretos de ayuda, reafirmando el compromiso cristiano con los sectores más vulnerables.

La campaña se desarrollará en el marco de la festividad de Corpus Christi y busca renovar el espíritu de servicio, comunión y solidaridad entre los fieles alteños.





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