Tierras, agua y electrificación: los puntos para levantar el bloqueo en San Julián

La madrugada de este martes, el Gobierno, la Gobernación de Santa Cruz y la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Agroganaderas Regional Guarayos del municipio de San Julián suscribieron un acta de acuerdo que permitió declarar un cuarto intermedio y levantar temporalmente el bloqueo instalado en la carretera Santa Cruz – Trinidad.

El acuerdo fue alcanzado tras varias horas de diálogo y contempla una serie de compromisos relacionados con el acceso a tierras, fortalecimiento institucional, provisión de servicios básicos y proyectos de desarrollo para las comunidades de la región.

Entre los principales puntos acordados figura la activación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) durante el mes de junio, además de la realización de inspecciones oculares al asentamiento.

Asimismo, se determinó que el próximo 9 de junio se instalarán mesas técnicas con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para abordar la problemática de tierras y definir un cronograma de inspecciones en el Núcleo 53 Central El Carmen.

El acta también establece la agilización de los trámites de personerías jurídicas para las comunidades, así como la provisión de asesoramiento técnico y legal para la obtención de nuevas personerías comunitarias.

En el ámbito de infraestructura y servicios básicos, las autoridades se comprometieron a ejecutar cinco pozos de agua destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias productoras de la zona.

Respecto al suministro de energía eléctrica, se acordó que el 30 de junio comenzarán los estudios de electrificación para la Central Vancomunidad. Además, el 30 de julio se iniciarán las obras de ampliación de un kilómetro de tendido eléctrico en la Central El Carmen, proyecto que beneficiará directamente a tres comunidades.

Tras alcanzar consenso en los puntos planteados, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales anunció el levantamiento de los puntos de bloqueo vigentes y declaró el cuarto intermedio.

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