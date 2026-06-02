Habilitan el paso en San Julián tras declarar cuarto intermedio en el bloqueo

Luego de 20 días de bloqueo en el municipio de San Julián, los sectores movilizados determinaron ingresar en un cuarto intermedio y habilitar temporalmente el tránsito vehicular, permitiendo el paso de cientos de motorizados que permanecían varados en la carretera.

La medida estará vigente hasta las 08:00 de la mañana de este martes, según informaron los dirigentes, quienes señalaron que la decisión busca aliviar la congestión generada en la ruta mientras continúan las gestiones para atender sus demandas.

Habilitan el paso de vehículos

La Federación de Interculturales San Julián Norte permitió la circulación temporal de vehículos de transporte pesado, buses y motorizados particulares que aguardaban desde hace varios días una solución al conflicto.

La apertura de la vía generó largas filas de vehículos avanzando lentamente por el tramo afectado, luego de casi tres semanas de restricciones en uno de los principales corredores de conexión del departamento.

Acuerdos parciales y diálogo pendiente

Los movilizados explicaron que la determinación fue asumida tras registrarse avances parciales en las conversaciones con representantes de la Gobernación de Santa Cruz y autoridades del Gobierno nacional.

Sin embargo, aclararon que todavía existen temas pendientes por resolver y advirtieron que las medidas de presión podrían retomarse una vez concluido el cuarto intermedio si no se consolidan acuerdos definitivos.

Interculturales no participaron en la reunión

Durante la jornada de diálogo desarrollada en Cuatro Cañadas, los representantes de la Federación de Interculturales San Julián Norte no asistieron a la mesa de negociación instalada por las autoridades.

Pese a ello, los dirigentes indicaron que las conversaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de alcanzar consensos que permitan solucionar el conflicto y evitar una nueva interrupción del tránsito en la zona.

Las autoridades esperan que las próximas reuniones permitan avanzar en los compromisos relacionados con proyectos carreteros y otras demandas planteadas por los sectores movilizados.

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