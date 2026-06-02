Bloqueos ponen en riesgo producción avícola y genera pérdidas millonarias

El sector avícola de Mizque, en Cochabamba, atraviesa una crisis grave debido a los bloqueos que ya llevan 32 días en carreteras que impiden la salida de productos y el ingreso de insumos esenciales. El avicultor Erick Gonzales explicó que ya se han perdido miles de pollos y huevos, y que la situación podría empeorar si no se toman medidas urgentes.

“Estos conflictos cortan la cadena productiva, ponen en riesgo la vida de las aves, destruyen empleos y amenazan la seguridad alimentaria. No solo pierde el productor, sino toda la familia boliviana que depende de este alimento”, señaló Gonzales.

Sin insumos

El productor detalló que la escasez de alimentos balanceados, maíz, soya y combustible afecta directamente a las aves, y que muchas podrían morir si no se garantiza su alimentación y cuidado diario.

Pérdidas millonarias

En Mizque se producen aproximadamente 1 millón y medio de huevos por semana y medio millón de pollos parrilleros, y una interrupción prolongada de la cadena productiva podría duplicar o triplicar las pérdidas.

Gonzales enfatizó que la producción avícola de Cochabamba representa uno de los pilares fundamentales de la proteína accesible para las familias bolivianas, con un aporte del 36% de la producción nacional después de Santa Cruz, y que los bloqueos afectan tanto a productores como al abastecimiento en La Paz y El Alto.

“Exigimos al Gobierno condiciones mínimas para trabajar y producir alimentos. La libre transitabilidad y el abastecimiento de insumos son obligaciones fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria”, agregó el avicultor.

La advertencia de los productores refleja la urgencia de soluciones inmediatas que permitan reactivar la logística de transporte y proteger la producción de pollo y huevos.

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