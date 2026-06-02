El alcalde del municipio de Caranavi, Marco Antonio Mamani, informó que, tras más de 30 días de bloqueos, las rutas hacia el norte de La Paz se encuentran libres y transitables, incluyendo vías hacia Beni y Pando, tras acuerdos con dirigentes locales y otros alcaldes de la región.

“Nos hemos reunido con los cinco alcaldes y con los hermanos mineros, y a partir de la palabra de Dios logramos que se abra el paso. Ahora la carretera está expedita y se puede circular libremente hacia todo el norte paceño”, explicó Mamani.

Persiste desabastecimiento de carburantes

El alcalde destacó que los bloqueos afectaron el abastecimiento de alimentos y la movilidad de la población, y alertó que la situación crítica persiste por la falta de combustible, incluyendo gasolina, diésel y GLP.

“No hay combustible en Caranavi, y la gente se pelea por conseguir lo que hay. Le pido al presidente que tome cartas en el asunto y dé soluciones inmediatas con hechos, no solo palabras”, señaló Mamani.

Piden diálogo

El burgomaestre explicó que la municipalidad ha coordinado con los sectores movilizados para mantener un cuarto intermedio y permitir el paso de insumos básicos, incluyendo frutas y productos esenciales, hacia la ciudad de La Paz y El Alto.

Asimismo, Mamani reiteró la necesidad de mesas de diálogo efectivas entre el Gobierno y los sectores movilizados para resolver de manera definitiva la situación y restablecer la normalidad en el norte paceño.

“La población quiere respuestas concretas y solución inmediata. Esperamos que el Gobierno actúe rápido para garantizar abastecimiento, transporte y seguridad en toda la región”, concluyó el alcalde.

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