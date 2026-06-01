Esteban Garnica cierra la ronda final con una emotiva reversión de “Mírenla”

La ronda de presentaciones de la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó a su cierre con una interpretación cargada de fuerza, emoción y significado.

El encargado de cerrar esta etapa decisiva fue Esteban Garnica, representante de Cochabamba, quien volvió al escenario para interpretar “Mírenla”, del artista Ciro y Los Persas, en una versión de rock pop.

La canción tuvo un valor especial para el finalista, ya que fue el mismo tema con el que se presentó en el casting del programa. Esta vez, Esteban volvió a interpretarla en la gala final, pero con una reversión que mostró su crecimiento, seguridad y evolución artística durante toda la competencia.

La presentación fue recibida con aplausos por parte del público y de los jueces, quienes acompañaron con emoción uno de los momentos más importantes de la noche.

Esteban recordó que en su primera presentación dentro del programa recibió un abrazo, un gesto que marcó el inicio de su camino en La Gran Batalla – Duelo de Voces. En esta última presentación de la gala final, volvió a vivir ese momento de manera simbólica, cerrando su recorrido con la misma emoción con la que comenzó.

Tras su interpretación, el cochabambino agradeció la oportunidad de haber llegado hasta esta instancia y expresó su emoción por disfrutar su última presentación en el escenario.

“No me imaginaba llegar hasta aquí, pero gracias a Dios estoy aquí disfrutando de esta última presentación. Muchas gracias a todos”, manifestó Esteban Garnica.

Con esta canción, Esteban cerró una etapa marcada por esfuerzo, crecimiento, entrega y conexión con el público.

La gran final entra ahora en su momento más esperado, con la expectativa al máximo por conocer quién se convertirá en el ganador de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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