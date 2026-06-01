¡Sarahni Paniagua es la ganadora de La Gran Batalla – Duelo de Voces!

La emoción llegó a su punto más alto en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Después de una final inolvidable, llena de talento, lágrimas, aplausos y grandes interpretaciones, Sarahni Paniagua fue consagrada como la gran ganadora de la competencia.

La representante de Santa Cruz obtuvo el máximo premio del programa tras una noche decisiva en la que enfrentó a Esteban Garnica, finalista cochabambino que también dejó una huella importante en el escenario.

Luego de las dos últimas presentaciones, los jueces se reunieron para definir al ganador de esta temporada. En medio de una gran expectativa, destacaron las cualidades que marcaron el camino de la nueva campeona.

“El ganador de La Gran Batalla – Duelo de Voces, esta noche te elegimos por estilo, te elegimos por versatilidad, te elegimos por ser diferente y naciste para brillar, te elegimos por ser un ser mágico”, expresaron los jueces antes de revelar el resultado.

Finalmente, Tito Larenti fue el encargado de anunciar el nombre de la ganadora.

“Esta noche quien gana La Gran Batalla es Sarahni Paniagua”, dijo, desatando la emoción en el escenario.

Sarahni no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre. Visiblemente emocionada, agradeció por el apoyo recibido y aseguró que este momento representa el cumplimiento de un sueño.

“Muy feliz, siento que Dios hizo mi camino. Agradecer y prometo representar a toda mi gente, mi cultura y mi pueblo”, expresó la ganadora.

Por su parte, Esteban Garnica obtuvo el segundo lugar de la competencia y se despidió agradecido por el cariño del público, los jueces y todo el equipo del programa.

“Gracias por el apoyo y cariño, y momentos inolvidables. Esto no se acaba, acaba de empezar”, dijo emocionado.

El cierre de la final también tuvo un momento especial con Marco Veizaga, quien destacó el significado de esta temporada y la posibilidad de soñar con un país capaz de exportar música y talento.

“La vida te ha permitido vivir este momento. Me ha permitido soñar con un país que puede exportar música”, señaló el juez, antes de entregar obsequios personalizados y llenos de sentimiento a los finalistas.

Con su triunfo, Sarahni Paniagua cierra una temporada marcada por historias conmovedoras, crecimiento artístico y presentaciones que emocionaron al país.

La nueva ganadora de La Gran Batalla – Duelo de Voces se lleva no solo el título, sino también el reconocimiento del público y del jurado, consolidándose como una de las voces más prometedoras del talento boliviano.

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