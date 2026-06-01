La canción de su casting volvió en la final: Sarahni impactó al jurado

La gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces vivió uno de sus momentos más emocionantes con la nueva presentación de Sarahni Paniagua, quien volvió al escenario para disputar la última etapa de la competencia.

En esta oportunidad, Sarahni interpretó “Love on the Brain”, de Rihanna, en género soul R&B, una canción cargada de fuerza, sentimiento y exigencia vocal.

La presentación dejó impactados a todos en el set, no solo por la potencia interpretativa de la finalista, sino también por el significado especial de la canción, ya que fue el tema con el que Sarahni se presentó al casting del programa.

Con esta interpretación, la artista cerró un ciclo lleno de crecimiento, emoción y entrega, volviendo al punto donde comenzó su camino dentro de La Gran Batalla – Duelo de Voces, pero esta vez desde el escenario de la gran final.

Durante la gala también se reveló el premio económico que recibirá el ganador de la competencia, que será de Bs 70 mil, aumentando aún más la expectativa en la recta final del programa.

Tras su presentación, Sarahni tomó la palabra y agradeció profundamente a los jueces, al escenario y a todas las personas que la acompañaron durante este proceso.

“Gracias a los cuatro artistas y jueces, a este escenario, a este hermoso momento. Mi última presentación en la competencia y he sentido el cariño. Gracias por apoyar el talento, gracias, he cumplido mi sueño. Esto es un sueño para todos y que viva el arte”, expresó emocionada.

Sus palabras reflejaron la intensidad de una final marcada por lágrimas, aplausos, talento y sueños cumplidos.

Sarahni Paniagua dejó el escenario con una interpretación poderosa y con la certeza de haber entregado todo en cada una de sus presentaciones.

Ahora, la expectativa crece al máximo mientras el público espera conocer quién será el gran ganador de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play