Revelan que desde mayo intentaron trasladar a paciente con cáncer que falleció debido a los bloqueos

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Oruro informó sobre la grave situación de los pacientes oncológicos en el departamento debido a los bloqueos en carreteras que impiden su traslado a La Paz y otras ciudades para recibir tratamientos especializados.

La vicepresidenta de la asociación, Fabiola Huanaco, detalló que desde principios de mayo se intentó trasladar a una joven de 24 años, diagnosticada con coriocarcinoma, un tipo de cáncer de ovario avanzado, para recibir radioterapia urgente debido a un sangrado tumoral persistente.

“Desde principios de mayo intentamos coordinar el traslado, pero no se levantaron los bloqueos. No se pudo físicamente realizar el traslado por ninguna razón”, indicó Huanaco, señalando que la paciente permaneció internada en Oruro hasta su fallecimiento.

Escasez de medicamentos

Huanaco explicó que la falta de tránsito seguro impidió también la llegada de medicamentos oncológicos y que otros 12 pacientes requieren ser trasladados para tratamientos de quimioterapia o cirugías, mientras ocho más esperan radioterapia.

“El riesgo es grande, porque un día que no reciben tratamiento es un día menos de vida. El cáncer puede avanzar, hacer metástasis o volverse inoperable si los pacientes no continúan sus terapias”, agregó.

Garantizar corredores humanitarios

La representante de los pacientes solicitó a las autoridades garantizar corredores humanitarios y atender las necesidades de especialistas como cirujanos oncólogos, indispensables para la atención adecuada de los pacientes de Oruro.

“Estamos pidiendo que se considere a la ciudad de Oruro para asignar un cirujano oncólogo. Muchos pacientes dependen de estos especialistas y su ausencia pone en riesgo sus vidas”, concluyó Huanaco.

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