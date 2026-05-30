Brutal crimen en Potosí: Fiscalía busca identificar a los responsables

Anunciaron que se ha iniciado un operativo de investigación para identificar a los autores y cómplices del brutal ataque que terminó con la muerte de tres personas acusadas de robo.
30/05/2026 0:06
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El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó que se ha iniciado una investigación exhaustiva tras el linchamiento de tres personas en Pocoata, quienes habían sido acusadas de robar un vehículo y fueron extraídas de las celdas policiales por una turba enardecida.
“En las siguientes horas ya les vamos a estar comentando de cuáles son los resultados y los avances de esta investigación para su esclarecimiento. Este es un hecho que no va a quedar en la impunidad” sostuvo Aparicio.
Detalles del hecho
El incidente ocurrió cuando aproximadamente 150 a 200 personas irrumpieron en las instalaciones de la localidad, para sustraer a los detenidos. Posteriormente, los trasladaron a un sector del municipio donde fueron asesinados y calcinados.
Aparicio explicó que los cuerpos fueron trasladados para realizar autopsias y actos investigativos que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de todos los involucrados.
Investigación y medidas del Ministerio Público
“Se han conformado comisiones de fiscales que están llevando adelante la investigación, recepcionando entrevistas y pruebas, incluyendo imágenes y testimonios que permitirán la identificación de los autores y cómplices”, señaló el fiscal.
La investigación busca garantizar que ninguno de los responsables quede impune y que la actuación del Ministerio Público se mantenga firme frente a estos delitos cometidos por la turba.
Coordinación con la Policía y protección de personal
Debido a la tensión en el municipio, se replegó al personal fiscal a áreas seguras mientras se desarrollan los operativos y se coordinan acciones con la Policía para dar con los responsables y garantizar la seguridad de los funcionarios.
El caso ha conmocionado al departamento de Potosí y evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y los protocolos judiciales frente a hechos de violencia extrema en el país.
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