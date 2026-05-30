Brutal crimen en Potosí: Fiscalía busca identificar a los responsables

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó que se ha iniciado una investigación exhaustiva tras el linchamiento de tres personas en Pocoata, quienes habían sido acusadas de robar un vehículo y fueron extraídas de las celdas policiales por una turba enardecida.

“En las siguientes horas ya les vamos a estar comentando de cuáles son los resultados y los avances de esta investigación para su esclarecimiento. Este es un hecho que no va a quedar en la impunidad” sostuvo Aparicio.

Detalles del hecho

El incidente ocurrió cuando aproximadamente 150 a 200 personas irrumpieron en las instalaciones de la localidad, para sustraer a los detenidos. Posteriormente, los trasladaron a un sector del municipio donde fueron asesinados y calcinados.

Aparicio explicó que los cuerpos fueron trasladados para realizar autopsias y actos investigativos que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de todos los involucrados.

Investigación y medidas del Ministerio Público

“Se han conformado comisiones de fiscales que están llevando adelante la investigación, recepcionando entrevistas y pruebas, incluyendo imágenes y testimonios que permitirán la identificación de los autores y cómplices”, señaló el fiscal.

La investigación busca garantizar que ninguno de los responsables quede impune y que la actuación del Ministerio Público se mantenga firme frente a estos delitos cometidos por la turba.

Coordinación con la Policía y protección de personal

Debido a la tensión en el municipio, se replegó al personal fiscal a áreas seguras mientras se desarrollan los operativos y se coordinan acciones con la Policía para dar con los responsables y garantizar la seguridad de los funcionarios.

El caso ha conmocionado al departamento de Potosí y evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y los protocolos judiciales frente a hechos de violencia extrema en el país.

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