Este sábado se realizará el Gran Décimo Remate Bufalino con genética de alto nivel

El sector bufalino en Bolivia alista la décima versión del remate “Oro Negro”, considerado uno de los eventos más importantes para la expansión de esta especie en el país.

El vicepresidente de la Asociación de Criadores de Búfalos, Rodrigo Molina, informó que el evento se desarrollará este sábado desde las 10:00 en instalaciones de Fercogan, en la zona de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz.

“Estamos organizando la décima versión del remate Oro Negro… más de 400 cabezas se van a poner a disposición de los amigos ganaderos que quieran incursionar en esta especie o crecer en número de cabezas”, explicó el dirigente.

Molina destacó que la oferta contará con animales de alta calidad genética, señalando que “la calidad genética de lo que se va a presentar es espectacular”.

Según los organizadores, durante la jornada se expondrán bubillas, bubillos y reproductores, además de la llegada de animales desde distintas regiones del país, lo que permitirá a los asistentes conocer el potencial productivo del sector.

El remate también busca promover el consumo y la cadena productiva del búfalo, con espacios de degustación y exhibición de productos derivados, como carne y lácteos, en el marco de actividades complementarias al evento.

El sector espera una importante participación de productores y ganaderos interesados en incursionar o ampliar su producción en esta especie, que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años en Bolivia.

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