Autoridades y sectores firman acuerdo en Cuatro Cañadas; interculturales no asistieron a la reunión

El diálogo entre las autoridades y los sectores movilizados se desarrolló de forma positiva en Cuatro Cañadas (Santa Cruz); sin embargo, el sector de los interculturales no asistió a la cita y continúa con el bloqueo en San Julián. Tras concluir con éxito la segunda reunión enfocada en atender las demandas de la Federación Berlín, las autoridades lograron destrabar de mutuo acuerdo las demandas sobre tramos carreteros y hospitales para la región.

Luego de consolidar los dos primeros acercamientos, las autoridades nacionales además del gobernador Juan Pablo Velasco y la vicegobernadora Paola Aguirre se alistan para sostener la tercera y última reunión programada de la jornada. Esta última mesa de negociación se realizará con el sector de Guarayos, con el objetivo de replicar los buenos resultados alcanzados previamente.

Ausencia de un sector radicalizado

De acuerdo con los reportes oficiales desde el lugar del encuentro, el único grupo que decidió no presentarse a dialogar es una facción minoritaria que actualmente sostiene la medida de presión en las rutas. Se confirmó que este grupo ausente pertenece a la Federación de los Interculturales, quienes mantienen una postura inflexible ajena a las demandas regionales de desarrollo.

A diferencia de las federaciones que acudieron a negociar mejoras sociales, este grupo de interculturales se mantiene movilizado bajo una consigna estrictamente política que exige la renuncia del presidente del país.

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