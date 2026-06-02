Sarahni Paniagua se consagra ganadora de La Gran Batalla y presenta su propuesta musical

La gran final de ‘La Gran Batalla - Duelo de Voces’ culminó con una noche inolvidable llena de talento, lágrimas y ovaciones del público. Tras una serie de interpretaciones magistrales, Sarahni Paniagua se consagró como la ganadora absoluta de esta reñida competencia televisiva y se adjudicó el premio de 70 mil bolivianos.

"Al momento que daban el resultado, yo estaba con los ojos cerrados y cuando escuché mi nombre me puse a llorar", confesó la ganadora notablemente conmovida.

La artista también expresó su profunda gratitud hacia el público por otorgarle su voto de confianza en esta etapa crucial de su carrera.

El camino hacia la consagración artística

La presión y las intensas horas de trabajo rindieron frutos para el equipo, el cual logró mantener a sus cuatro participantes casi hasta la última semana de la competencia. El productor musical, Juan Pablo Ojeda, destacó que lo más difícil fue la rapidez del proceso, aunque aseguró que disfrutaron cada etapa gracias al apasionado estilo de la intérprete.

"Técnicamente el 50% era lo que nos gustaba y 50% lo necesario lo que le gustara al público y a los jueces", explicó Ojeda sobre la estrategia aplicada.

Este equilibrio técnico y artístico fue el factor clave que terminó de impulsar el éxito del equipo en la gala final.

Un debut musical con proyección

Asimismo, la cantante presentó oficialmente su canción inédita titulada "Tonta". Esta nueva producción musical busca conectar de forma directa con las vivencias del público al convertir el desamor en una historia de identificación colectiva.

El respectivo videoclip de este lanzamiento se estrenó formalmente durante la emisión de la gran gala final del programa. Actualmente, el material audiovisual ya se encuentra disponible para todo el país a través del canal oficial de YouTube de La Gran Batalla.

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