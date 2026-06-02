Terminal Bimodal: Conozca que rutas de buses que están habilitadas

La Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra refleja el impacto de los bloqueos, manteniendo suspendidas todas sus salidas hacia Cochabamba, Oruro, La Paz y el Beni debido a los persistentes puntos de bloqueo en el país.

Esta situación, que ya se prolonga por 32 días es, en palabras de transportistas “una situación sin señales de solución, está asfixiando al comercio, al abastecimiento general y al transporte terrestre interdepartamental”.

Rutas alternas y fronteras activas

Ante el cerco vial, las empresas de transporte se han visto obligadas a operar únicamente hacia el sur del país, habilitando los viajes a Villamontes, Yacuiba y la ruta hacia Argentina. Asimismo, el tránsito se mantiene regular en la carretera Bioceánica hacia la frontera con Brasil, permitiendo salidas normales a destinos como San José de Chiquitos, Roboré, Puerto Quijarro y Puerto Suárez.

Desolación en el norte

La afluencia de pasajeros en la terminal cruceña es mínima, una realidad que se agrava con los 19 días de bloqueo ininterrumpido registrados específicamente en el municipio de San Julián.

Ante este panorama, un transportista de trufi que cubre dicha ruta relató la dura realidad que enfrentan: “Estamos saliendo solo hasta el punto del bloqueo, algunos hacen trasbordo; la gente viaja menos”.

El drama de los usuarios y operadores locales empeora diariamente debido a la falta de soluciones. El mismo conductor afectado complementó la gravedad del escenario actual señalando que “las personas que llegan a ese punto, toman moto o se van caminando; ya es tiempo que den viabilidad”.

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