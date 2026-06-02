Iglesia prevé la asistencia de 10 mil fieles en la celebración de Corpus Christi

La Iglesia Católica afina los últimos detalles para la celebración de Corpus Christi, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico, que se desarrollará este jueves desde las 16:00 en el centro de la capital cruceña.

“Corpus Christi significa el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él instituye en la última cena, en ese momento de despedida. Él instituye el sacramento de la Eucaristía. Que Él nos ayude a buscar en este momento que vive Bolivia, sobre todo la unidad entre todos los hermanos bolivianos”, expresó uno de los organizadores.

La expectativa es reunir entre 8.000 y 10.000 personas. Además, se contará con 120 voluntarios de la Pastoral Universitaria, 20 brigadistas de salud para atender cualquier emergencia y cerca de 200 bailarines que volverán a formar parte de algunos momentos específicos de la celebración.

“Aumentamos mil sillas más en relación al año pasado. Hoy estamos colocando cinco mil sillas para todos los que puedan ir llegando temprano. A partir de las dos de la tarde los vamos a estar esperando ya con todo listo”, señalaron desde la organización.

La misa central comenzará a las 16:00 y se extenderá aproximadamente hasta las 18:00. Posteriormente se realizará la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento, considerada uno de los actos más significativos de la festividad.

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